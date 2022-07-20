В Ленобласти иномарка врезалась в рейсовый автобус

Вчера вечером около 20 часов 20 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса. Незамедлительно на место происшествия был направлен наряд полиции.

Установлено, что 27-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с рейсовым автобусом, в районе деревни Новое Калище в Ломоносовском районе Ленобласти. Легковой автомобиль, уходя от столкновения, вылетел на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находилось 15 пассажиров. Удар, который пришёлся в бок, был такой силы, что столкнул общественный транспорт в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и 17-летняя пассажирка автомобиля «Toyota Camry», которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в медицинское учреждение. В пассажирском автобусе пострадавших нет. Полицейские устанавливают детали дорожной аварии.