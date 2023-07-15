В Московском районе в ДТП иномарки с автобусом пострадал 6-летний мальчик

Накануне вечером около 18 часов 35 минут возле дома 157 по Московскому проспекту, 57-летний водитель, управляя автобусом «Волгабас» и двигаясь от улицы Бассейной к улице Кузнецовской, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Хундай Солярис», под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП 6-летний мальчик, пассажир автобуса "Волгабас", упал, и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.