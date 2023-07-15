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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе в ДТП иномарки с автобусом пострадал 6-летний мальчик

В Московском районе в ДТП иномарки с автобусом пострадал 6-летний мальчик

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

Накануне вечером около 18 часов 35 минут возле дома 157 по Московскому проспекту, 57-летний водитель, управляя автобусом «Волгабас» и двигаясь от улицы Бассейной к улице Кузнецовской, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Хундай Солярис», под управлением 47-летнего водителя.
В результате ДТП 6-летний мальчик, пассажир автобуса "Волгабас", упал, и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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