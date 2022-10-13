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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса

В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса

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68
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту ДТП с двумя рейсовыми автобусами

Сегодня утром около 09 часов 30 минут в Красногвардейском районе Пеетрбурга произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов «Волгобас». В одном транспортом средстве было 15 пассажиров, в другом – 5.

По предворительной информации, 67-летний водитель одного автобуса, двигаясь от станции метро «Ладожская» в сторону проспекта Маршака, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении другим автобусом под управлением 35-летнего мужчины. Автобус шёл по маршруту Заневский проспект – Толубеевский проспект.

В результате ДТП 5 взрослых и 14-летняя девочка-подросток в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: ДТП Красногвардейский район автобус
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