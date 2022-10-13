В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса

Сегодня утром около 09 часов 30 минут в Красногвардейском районе Пеетрбурга произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов «Волгобас». В одном транспортом средстве было 15 пассажиров, в другом – 5.

По предворительной информации, 67-летний водитель одного автобуса, двигаясь от станции метро «Ладожская» в сторону проспекта Маршака, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении другим автобусом под управлением 35-летнего мужчины. Автобус шёл по маршруту Заневский проспект – Толубеевский проспект.

В результате ДТП 5 взрослых и 14-летняя девочка-подросток в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.