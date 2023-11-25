На КАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали три челловека

Наканунне вечером, 24 ноября 2023 года около 16 часов 50 минут при съезде с КАД на Коннолахтинскую дорогу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Поолицейские установили, что автомобиль «Вольво» под управлением 65-летнего водителя двигался от КАД в сторону Приморского района, по не установленной причине выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 55-летнего водителя, после чего «Рено» съехал в кювет. Там же, при не установленных пока обстоятельствах, оказался и автомобиль «Шкода», управлявшийся 55-летним водителем.

В результате ДТП пострадали три человека, которых с травмами и повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.

По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.