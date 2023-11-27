ента новостей

11:27
В Петербурге семьям участников СВО показали шедевры Русского музея
11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
11:06
В Петербурге неоднократно судимая за неуплату алиментов ударила ножом своего сожителя
10:52
Пенсионер из Центрального района Петербурга передал аферистам 7,3 млн рублей
10:44
Трое погибших и двое тяжело ранены в результате стрельбы в Виннипеге, Канада
08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
01:53
«Ленинградец» благодаря забитому Эдуардом Сухановым пенальти обыграл «Тюмень», сумев реваншироваться за 0:4 в первом круге ФНЛ
01:15
Голы Родригао, Изидора и Мостового помогли «Зениту» разгромить «Сочи», а «Краснодар» проиграл в Екатеринбурге
17:23
В Ленобласти задержали автоугонщика, попавшего в ДТП на угнанном автомобиле
13:43
Учебный театр «На Моховой» откроет новый сезон Днем первокурсника
13:41
Полицейские задержали пьяного водителя после ДТП на КАД
13:28
В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом на женщину
13:19
В Ленобласти «Ниссан Альмера» столкнулась с большегрузом. Погибла пассажирка иномарки
13:09
В Новой Ладоге задержали подозреваемого в поножовщине
13:01
В Невсом районе пенсионер отдал мошенникам более 5,7 млн рублей
12:56
В Калининском районе подросток выстрелил в лицо сверстнику из сигнального пистолета
23:35
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило одного из лидеров ВХЛ – 6:2 в гостевом матче с пермским «Молотом»
23:22
СКА удалось отыграться с 0:3 в матче с «Торпедо» и победить по буллитам: дубль сделал Валентин Зыков
23:07
Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Гоганов сыграли вничью в заключительном туре «Кубка губернатора Югры», что позволило стать победителем турнира Максиму Царуку из Белоруссии
12:04
На КАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали три челловека
11:58
В Выборгском районе 54-летняя женщина перевела мошенникам почти 4,2 млн рублей
11:54
В Петербурге 54-летняя женщина перевела мошенникам 4,6 млн рублей
11:48
В Кировском районе пенсионерка продала квартиру и передала телефонным мошенникам более 7,1 млн рублей
01:35
Владимир Крикунов с поражения начал руководство петербургским хоккейным «Динамо»: «Ижсталь» победила по буллитам – 3:2
00:54
Петербургские гроссмейстеры Даниил Линчевский и Алексей Гоганов в очной дуэли в 9-м туре «Кубка губернатора Югры» могут определить победителя турнира
00:17
«Красная Армия» обыграла «СКА-1946» в матче чемпионата МХЛ со счётом 3:1
17:06
В Ленобласти в лобовом ДТП с «Ауди» погиб водитель «Фольксваген Гольфа» и еще трое человек пострадали
15:23
Краеведческий диктант проекта «Открытый город»
14:08
Серийную «карманницу», орудовавшую в магазинах Петербурга задержали в Ленобласти
13:36
Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева отправится на гастроли в Нижний Новгород
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу

В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу

0
131
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Комарово, в котором погиб пешеход

Сегодня, 27 ноября 2023 года около 07 часов 35 минут утра к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода возле дома 27 по Зеленогорскому шоссе в поселке Комарово.
Прибывшие к месту дорожного происшествия полицейские установили, что 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Шевроле Спарк», совершила наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжаю часть вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшая 74-летняя местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью, и по пути в медицинское учреждение скончалась в карете Скорой помощи.
Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшей трагедии.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-11-2023, 15:05
В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице
8-06-2022, 13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
30-11-2022, 13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
1-11-2023, 12:41
В Приморском районе автоледи на иномарке сбила подростка на переходе
17-10-2023, 23:59
В Выборгском районе иномарка сбила беременную женщину

Происшествия на дорогах

0
131
Сегодня, 11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
0
71
Сегодня, 08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
0
165
Вчера, 13:41
Полицейские задержали пьяного водителя после ДТП на КАД
0
146
Вчера, 13:19
В Ленобласти «Ниссан Альмера» столкнулась с большегрузом. Погибла пассажирка иномарки
Наверх