В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу

Сегодня, 27 ноября 2023 года около 07 часов 35 минут утра к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода возле дома 27 по Зеленогорскому шоссе в поселке Комарово.

Прибывшие к месту дорожного происшествия полицейские установили, что 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Шевроле Спарк», совершила наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжаю часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая 74-летняя местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью, и по пути в медицинское учреждение скончалась в карете Скорой помощи.

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшей трагедии.