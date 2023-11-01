В Приморском районе автоледи на иномарке сбила подростка на переходе

Накануне днем около 13 часов 00 минут на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Шуваловского проспекта 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес Бенц С 200» при повороте налево по разрешающему сигналу светофора совершила наезд на переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода по разрешающему сигналу светофора 14-летнего мальчика.

В результате дорожного происшествия подростка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в лечебное учреждение.

Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.