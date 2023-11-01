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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе автоледи на иномарке сбила подростка на переходе

В Приморском районе автоледи на иномарке сбила подростка на переходе

0
49
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

Накануне днем около 13 часов 00 минут на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Шуваловского проспекта 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес Бенц С 200» при повороте налево по разрешающему сигналу светофора совершила наезд на переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода по разрешающему сигналу светофора 14-летнего мальчика.
В результате дорожного происшествия подростка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в лечебное учреждение.
Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход
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