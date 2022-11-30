В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка

Вчера вечером около 19 часов 50 минут возле дома 1/3 по Каменноостровскому проспекту, 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Эскейп», совершила наезд на 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, после чего автоледи совершила наезд на автомобиль «Шевроле Каптива», под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.