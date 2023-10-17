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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе иномарка сбила беременную женщину

В Выборгском районе иномарка сбила беременную женщину

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП с пострадавшей беременной женщиной

Сегодня утром около 11 часов 25 минут к полицейским Выборгского района города поступило сообщение о ДТП возле дома 24 по Большому Сампсониевскому проспекту.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что автомобиль "КИА", под управлением 38-летней женщины, двигаясь от Пироговской набережной по Евпаторьевскому переулку в сторону Большого Сампсониевского проспекта при повороте на Выборгскую улицу совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожной аварии 32-летнюю потерпевшую с подозрением на перелом поясничного отдела позвоночника и угрозой преждевременных родов, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в лечебное учреждение.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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