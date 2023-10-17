В Выборгском районе иномарка сбила беременную женщину

Сегодня утром около 11 часов 25 минут к полицейским Выборгского района города поступило сообщение о ДТП возле дома 24 по Большому Сампсониевскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что автомобиль "КИА", под управлением 38-летней женщины, двигаясь от Пироговской набережной по Евпаторьевскому переулку в сторону Большого Сампсониевского проспекта при повороте на Выборгскую улицу совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожной аварии 32-летнюю потерпевшую с подозрением на перелом поясничного отдела позвоночника и угрозой преждевременных родов, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в лечебное учреждение.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.