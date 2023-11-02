В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице

Накануне вечером около 18 часов 40 минут в Бокситогорске Ленинградской области, напротив дома 13/1 по улице Южной 71-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Степвей» и двигаясь со стороны Нагорной улицы совершила наезд на 71-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

По данному факту полиция проводит проверку.

Устанавливаются детали происшествия.