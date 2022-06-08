В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку

Накануне днем около 15 часов 30 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в 15 часов 25 минут возле дома 48 по Октябрьской набережной в городе Пушкин 56-летняя автоледи, управляя автомобилем «Тойота Верс», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнюю, 2011 года рождения, которая в сопровождении отца переходила проезжую часть к припаркованной автомашине.

В результате дорожного происшествия девочку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.