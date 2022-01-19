В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что 18 января 2022 года около 10.40 возле дома 39 корпус 1 по Бухарестской улице 41-летняя женщина, управляя личным автомобилем «Рено Каптюр», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на пешехода - неизвестного мужчину, на вид 70-75 лет, переходившего проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора. В результате произошедшего ДТП неизвестный мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.