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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину

В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину

0
69
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские Фрунзенского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб пожилой мужчина

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что 18 января 2022 года около 10.40 возле дома 39 корпус 1 по Бухарестской улице 41-летняя женщина, управляя личным автомобилем «Рено Каптюр», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на пешехода - неизвестного мужчину, на вид 70-75 лет, переходившего проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора. В результате произошедшего ДТП неизвестный мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район ДТП
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