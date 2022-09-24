В Ленобласти женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с грузовиком. Погиб пассажир «Рено»

Вечером минувшего четверга около 20 часов 55 минут на 116 км автодороги «Кола», в Волховском районе Ленинградской области 50-летняя жительница республики Карелия, водитель автомобиля «Рено Сандеро», двигаясь в сторону СПб, неправильно выбрала дистанцию, до движущегося впереди в попутном направлении грузовым автомобилем с полуприцепом «Хеил», под управлением 38-летнего водителя, не имевшим права управления автомобилем с прицепом.

В результате ДТП пассажир «Рено», 54-летний житель Архангельской области, от полученных травм скончался на месте.

Водитель «Рено» и 2 ее пассажирки, 1978 и 1987 г., c разными травмами, в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дородного движения повлекшее смерть человека).