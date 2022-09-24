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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с грузовиком. Погиб пассажир «Рено»

В Ленобласти женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с грузовиком. Погиб пассажир «Рено»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
pxhere.com
Полицией возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Кола»

Вечером минувшего четверга около 20 часов 55 минут на 116 км автодороги «Кола», в Волховском районе Ленинградской области 50-летняя жительница республики Карелия, водитель автомобиля «Рено Сандеро», двигаясь в сторону СПб, неправильно выбрала дистанцию, до движущегося впереди в попутном направлении грузовым автомобилем с полуприцепом «Хеил», под управлением 38-летнего водителя, не имевшим права управления автомобилем с прицепом.

В результате ДТП пассажир «Рено», 54-летний житель Архангельской области, от полученных травм скончался на месте.
Водитель «Рено» и 2 ее пассажирки, 1978 и 1987 г., c разными травмами, в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дородного движения повлекшее смерть человека).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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