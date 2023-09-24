В Ленобласти в массовом ДТП пострадала 7-летняя пассажирка "Рено"

Накануне днем около 14 часов 40 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 110 километре дороги "Магистральная".

Установлено, что автомобиль "Фольксваген Поло", под управлением 32-летнего водителя, двигаясь от поселка им. Морозова в сторону деревни Ганнибаловка, из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Хонда CR-V", под управлением 44-летнего водителя, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Рено Меган", которым управлял 30-летний водитель.

От удара "Рено" съехал в кювет с дальнейшим наездом на препятствие.

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получила 7-летняя пассажирка "Рено".

Девочка была госпитализирована.

Установлено, что в 2023 году водитель «Фольксвагена» 17 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.