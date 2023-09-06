Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Сортавала»

По уточненным данным, 6 сентября 2023 года около 11 часов 50 минут, на 106 километре трассы «Сортавала» неустановленный водитель, мужчина на вид 65-70 лет, управляя автомобилем «Киа Соул», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двигавшемся во встречном направлении эвакуатором «ПУМ»,

От столкновения по инерции эвакуатор совершил касательное столкновение с автомобилем «Рено Дастер», под управлением 56-летнего водителя с последующим столкновением с тягачом «Ситрак» с полуприцепом, под управлением 47- летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Киа Соул» и водитель эвакуатора от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.