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Питерец.ру » Происшествия » Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Сортавала»

Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Сортавала»

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти на трассе "Сортавала"

По уточненным данным, 6 сентября 2023 года около 11 часов 50 минут, на 106 километре трассы «Сортавала» неустановленный водитель, мужчина на вид 65-70 лет, управляя автомобилем «Киа Соул», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двигавшемся во встречном направлении эвакуатором «ПУМ»,
От столкновения по инерции эвакуатор совершил касательное столкновение с автомобилем «Рено Дастер», под управлением 56-летнего водителя с последующим столкновением с тягачом «Ситрак» с полуприцепом, под управлением 47- летнего водителя.
В результате ДТП водитель «Киа Соул» и водитель эвакуатора от полученных травм скончались на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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