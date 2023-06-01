Вчера около 12 часов 10 минут на 36 км дороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 42-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива» и двигаясь со стороны деревни Кипень в направлении Гатчины, на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге в направлении поселка Большая Ижора автомобилем «Даф FT XF» под управлением 54-летнего водителя.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Устанавливаются детали произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
0
14
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области
Вчера около 12 часов 10 минут на 36 км дороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 42-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива» и двигаясь со стороны деревни Кипень в направлении Гатчины, на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге в направлении поселка Большая Ижора автомобилем «Даф FT XF» под управлением 54-летнего водителя.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"