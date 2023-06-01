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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб

В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области

Вчера около 12 часов 10 минут на 36 км дороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 42-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива» и двигаясь со стороны деревни Кипень в направлении Гатчины, на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге в направлении поселка Большая Ижора автомобилем «Даф FT XF» под управлением 54-летнего водителя.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Устанавливаются детали произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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