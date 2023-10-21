В Парголово в лобовом ДТП с КАМАЗом погиб водитель «Сузуки Грант Витара»

Накануне ночью около 01 часа 30 минут возле дома 9 по Горскому шоссе 33-летний водитель, управляя без водительского удостоверения (лишен права управления за в вождение в состоянии алкогольного опьянения) автомобилем «Сузуки Грант Витара» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Камаз» с полуприцепом под управлением 53-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Сузуки» скончался на месте происшествия, 39-летний пассажир «Сузуки» был госпитализирован в медицинское учреждение тяжелом состоянии, где впоследствии скончался.

По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются все детали происшествия.