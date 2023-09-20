На севере Петербурга задержали подозреваемых в налете на аптеку

Днем 15 сентября 2023 года около 15 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о краже в аптеке в доме 23 корпус 1 по улице Федора Абрамова.

Полицейские установили, что в тот день около около 14 часов 25 минут в аптеку вошли двое и открыто похитили товар со стеллажа, после чего сбежали.

Материальный ущерб составил 14 425 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера около 12 часов 00 минут возле дома 107 по улице Ломоносова в поселке Парголово в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны 16-летний житель Красногвардейского района и неработающий, ранее судимый за кражи 19-летний местный житель.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.