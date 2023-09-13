В Гатчине задержали подозреваемого в хищении автомобиля

Вечером 19 июля 2023 года около 20 часов 45 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 48-летний автовладелец с заявлением о том, что в период с 13:35 по 19:30 от дома 16А по улице Чехова в городе Гатчина с парковки неизвестным похищен его автомобиль «ВАЗ2106» стоимостью 45 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

12 сентября 2023 года утром около 10 часов 30 минут возле дома 6 по улице Авиатриссы Зверевой в городе Гатчина опергруппой по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за кражу 18-летний местный житель.