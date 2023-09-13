В Гатчине задержали подозреваемую в квартирной краже

8 сентября 2023 года около 13 часов 50 минут к полицейским Гатчинского района Ленобласти обратилась 28-летняя администратор одной из автошкол с заявлением о том, что в ночь на 8 сентября 2023 года неизвестный через незапертую входную дверь проник в ее трехкомнатную квартиру в доме 3 по улице Слепнева в Гатчине, расположенную на 5 этаже 6-этажного дома, откуда похитил кожаный рюкзак, в котором находились документы, а также беспроводные наушники, 2 000 рублей, ключи.

Общий материальный ущерб - 8 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

12 сентября 2023 года около 14 часов 10 минут опергруппой возле дома 21 по улице Слепнева в городе Гатчина по подозрению в совершении данного преступления задержана 31-летняя местная жительница.