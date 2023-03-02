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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержали квартирного вора

В Красногвардейском районе задержали квартирного вора

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Опубликовал: Anton78
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Полицией в Красногвардейском районе задержан подозреваемый в квартирной краже

Вечером минувшего понедельника около 16 часов 30 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 33-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный проник в ее квартиру, расположенную на улице Осипенко дом 1 корпус 14 и совершил хищение ювелирных изделий, денежных средств в сумме 400 долларов США, ноутбука марки «Асус».
Материальный ущерб составил 550 126 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Вчера около 11 часов 25 минут возле дома 3 по улице Передовиков сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 36-летний мужчина.
Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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