На севере Петербурга двое злодеев избили прохожего

Ранним утром 11 октября 2023 года около 06 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга из приемного покоя больницы поступило сообщение о том, что к ним в тяжелом состоянии доставили 34 летнего мужчину, у которого диагностирован разрыв селезенки.

Из рассказа потерпевшего, 9 октября около 14 часов 00 минут он был избит неизвестными возле дома 10 по улице Жени Егоровой.

11 октября 2023 около 14 часов 30 минут в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 3 корпус 1 по улице Жени Егорова по подозрению в совершении данного преступления задержали 21-летнего местного жителя, а на следующий день, по тому же адресу, полицейские задержали 43-летнего ранее неоднократно судимого соучастника данного преступления.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91УПК РФ.