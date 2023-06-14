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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали одного из напавших на прохожего

В Петербурге задержали одного из напавших на прохожего

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали одного из напавших на прохожего в Выборгском районе Петербурга

Как сообщалось ранее, 12 июня 2023 года около 11 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что около 04 часов 40 минут от дома 46 по проспекту Просвещения к ним в тяжелом состоянии был доставлен 44-летний петербуржец.
Полицейскими установлено, что между пострадавшим и двумя неизвестными произошла драка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Вчера днем около 15 часов 30 минут возле дома 27 по улице Есенина в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний неработающий, ранее судимый за разбой и грабеж.
Задержанного на основании статьи 91 УПК РФ поместили в изолятор временного содержания.

Источник: ГУ МВД
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