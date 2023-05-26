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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали 45-летнего приезжего за уличный дебош

В Мурино задержали 45-летнего приезжего за уличный дебош

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Опубликовал: Anton78
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Полиция в Мурино задержала 45-летнего приезжего за уличный дебош

23 мая к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 22 мая 2023 года около 15 часов 40 минут возле дома 53 по улице Оборонной в городе Мурино неизвестными избит 48-летний местный житель, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.
На следующий день возле дома 53 по Оборонной улице по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан: 45-летний гражданин одного из сопредельных государств и 42-летний местный житель.
В отношении старшего из задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).
Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Младший из задержанных опрошен в качестве свидетеля и отпущен.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения
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