23 мая к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 22 мая 2023 года около 15 часов 40 минут возле дома 53 по улице Оборонной в городе Мурино неизвестными избит 48-летний местный житель, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.
На следующий день возле дома 53 по Оборонной улице по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан: 45-летний гражданин одного из сопредельных государств и 42-летний местный житель.
В отношении старшего из задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).
Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Младший из задержанных опрошен в качестве свидетеля и отпущен.
В Мурино задержали 45-летнего приезжего за уличный дебош
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Опубликовал: Anton78
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Полиция в Мурино задержала 45-летнего приезжего за уличный дебош
23 мая к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 22 мая 2023 года около 15 часов 40 минут возле дома 53 по улице Оборонной в городе Мурино неизвестными избит 48-летний местный житель, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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