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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мигрант забивший женщину насмерть

В Петербурге задержан мигрант забивший женщину насмерть

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Фрунзенского района задержали забившего женщину насмерть

13 мая 2023 года около 17 часов 50 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение из городской больницы о том, что от дома 53 по Софийской улице в состоянии алкогольного опьянения (2,021 мг/л), с травмой головы, в тяжелом состоянии госпитализирована 51-летняя женщина, которая около 22 часов 05 минут, не приходя в сознание, скончалась.
29 мая около 13 часов 50 минут возле дома 33 по Софийской улице по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний гражданин сопредельного государства.
Он подозревается в том, что 13 мая возле дома 53 по Софийской улице, в ходе ссоры, умышленно нанес женщине множественные удары по голове, от чего потерпевшая упала, ударившись головой об асфальт.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район телесные повреждения
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