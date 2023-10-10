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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти избили менеджера автосалона

В Ленобалсти избили менеджера автосалона

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Тосненского района Ленобласти задержан подозреваемый в избиении менеджера автосалона

8 октября 2023 года около 06 часов 25 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении в тяжелом состоянии мужчины, избитого возле дома 9 по Московскому шоссе в городе Тосно-2.
У пострадавшего были диагностированы множественные травмы головы.
Полицейскими установлено, что пострадавший работает менеджером по закупкам автомобилей и 6 октября 2023 года около 06 часов 00 минут был избит неизвестным у автосервиса на Московском шоссе.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Вчера днем около 14 часов 25 минут возле дома 54 по проспекту Ленина в городе Тосно Ленинградской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления 33-летний неработающий местный житель.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район телесные повреждения
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