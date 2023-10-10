В Ленобалсти избили менеджера автосалона

8 октября 2023 года около 06 часов 25 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении в тяжелом состоянии мужчины, избитого возле дома 9 по Московскому шоссе в городе Тосно-2.

У пострадавшего были диагностированы множественные травмы головы.

Полицейскими установлено, что пострадавший работает менеджером по закупкам автомобилей и 6 октября 2023 года около 06 часов 00 минут был избит неизвестным у автосервиса на Московском шоссе.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера днем около 14 часов 25 минут возле дома 54 по проспекту Ленина в городе Тосно Ленинградской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления 33-летний неработающий местный житель.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.