В Ленобласти задержали подозреваемого в карманной краже у пенсионера

Вчера около 12 часов 00 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о краже у 85-летнего местного жителя.

Прибывшим на место нарядом полиции принято заявление у 85-летнего пенсионера о том, что неизвестный, около 11 часов 30 минут возле дома 2 в поселке Воейково достал из кармана его куртки кошелек, в котором находились 25 000 рублей, и с места происшествия скрылся.

В тот же день вечером около 21 часа 45 минут, возле дома 5 корпус 2 по Школьному переулку в Старой деревне опергруппой по горячим следам по подозрению в указанном преступлении задержан ранее судимый 31-летний мужчина.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.