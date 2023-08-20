В Мурино задержали подозреваемого в убийстве возле станции метро «Девяткино»

Сегодня ночью около 00 часов 10 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти от 34-летнего прохожего поступило сообщение о том, что возле станции метро «Девяткино», у выхода на бульвар Менделеева, лежит неизвестный без признаков жизни.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции на тротуаре обнаружен труп 37-летнего мужчины.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Около 01 часа 05 минут возле дома 17 по Воронцовскому бульвару в городе Мурино сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержан 29-летний местный житель, который 19 июля около 23 часов 30 минут в ходе драки с неизвестным напротив станции метро, нанес ему удар в голову, от которого неизвестный упал и потерял сознание.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.