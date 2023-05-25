В Невском районе задержан подозреваемый в убийстве

Вчера днем около 12 часов 50 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что возле дома 9 корпус 1 по проспекту Солидарности на газоне лежит мужчина без признаков жизни.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции на газоне обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. Бла установлены личность погибшего - 39-летнего петербуржца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В этот же день по горячим следам опергруппой уголовного розыска около дома 7 по проспекту Солидарности по подозрению в совершении указанного преступления задержан 37-летний петербуржец, подозреваемый в том, что в ходе внезапного конфликта и неприязненных отношений, возле дома 9 корп. 1 по проспекту Солидарности, ударил ножом своего оппонента и с места происшествия скрылся.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о мере пресечения.