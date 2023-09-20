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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина

В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан подозреваемый в стрельбе у пивного магазина в Парголово

Вечером минувшего воскресенья около 20 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что несколькими минутами ранее возле дома 18 корпус 2 по улице Тихоокеанской в посёлке Парголово ранен мужчина.
В результате выезда сотрудниками полиции было установлено, что 17 сентября в 20.24 в ходе конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего местного жителя и скрылся на каршеринговом автомобиле «Фольксваген Поло».
Раненный был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
Около 22 часов 15 минут возле дома 30 по 1-й линии ВО был остановлен указанный автомобиль, однако, разыскиваемый его к тому моменту уже покинул.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Вчера вечером около 17 часов 30 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой возле дома 107 по улице Ломоносова в Парголово был задержан 28-летний неработающий житель поселка Шушары.
У подозреваемого изъят травматический пистолет «Гранд Пауэр».
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба
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