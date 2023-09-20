В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина

Вечером минувшего воскресенья около 20 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что несколькими минутами ранее возле дома 18 корпус 2 по улице Тихоокеанской в посёлке Парголово ранен мужчина.

В результате выезда сотрудниками полиции было установлено, что 17 сентября в 20.24 в ходе конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего местного жителя и скрылся на каршеринговом автомобиле «Фольксваген Поло».

Раненный был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Около 22 часов 15 минут возле дома 30 по 1-й линии ВО был остановлен указанный автомобиль, однако, разыскиваемый его к тому моменту уже покинул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера вечером около 17 часов 30 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой возле дома 107 по улице Ломоносова в Парголово был задержан 28-летний неработающий житель поселка Шушары.

У подозреваемого изъят травматический пистолет «Гранд Пауэр».

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.