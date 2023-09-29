В Петербурге задержали стрелка с Северного проспекта

Накануне поздним вечером около 23 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратился петербуржец с заявлением о том, что возле дома 40 по Северному проспекту в него стреляли.

Прибывшим на место происшествия полицейским 42-летний мужчина заявил, что возле дома 40 по Северному проспекту малоизвестный выстрелил в его сторону, после чего уехал на автомобиле «Мерседес».

На следующий день, 29 сентября 2023 года, около 01 часа 00 минут возле дома 11 корпус 1 по улице Хошимина нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в причастности к инциденту задержан 34-летний подозреваемый.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

У него изъят стартовый револьвер «ROHMRG89».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.