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Питерец.ру » Происшествия » В Янино задержали подозреваемого в хищении «мобильника» у школьника

В Янино задержали подозреваемого в хищении «мобильника» у школьника

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан подозреваемый в хищении «мобильника» у школьника в Янино

Накануне днем около 14 часов 55 минут в 128 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области поступило сообщение от 68-летней пенсионерки о том, что около 12 часов 00 минут возле дома 9 по улице Ясная посёлка Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области неизвестный открыто похитил у её 7-летнего внука, ученика 1 класса, мобильный телефон «iPhone 7», после чего с места происшествия скрылся.
В этот же день вечером около 18 часов 00 минут, возле дома 11 корпус 4 по улице Ясная п. Янино-1, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 48-летнего неработающего жителя Брянской области.
Подозреваемого доставили в 128 отдел полиции Всеволожского района, составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Похищенное изъято.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район грабеж
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