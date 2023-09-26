В Янино задержали подозреваемого в хищении «мобильника» у школьника

Накануне днем около 14 часов 55 минут в 128 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области поступило сообщение от 68-летней пенсионерки о том, что около 12 часов 00 минут возле дома 9 по улице Ясная посёлка Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области неизвестный открыто похитил у её 7-летнего внука, ученика 1 класса, мобильный телефон «iPhone 7», после чего с места происшествия скрылся.

В этот же день вечером около 18 часов 00 минут, возле дома 11 корпус 4 по улице Ясная п. Янино-1, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 48-летнего неработающего жителя Брянской области.

Подозреваемого доставили в 128 отдел полиции Всеволожского района, составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Похищенное изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.