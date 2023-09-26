В Ломоносове пенсионерка лишилась пости 8 млн рублей после общения с телефонными мошенниками

Вчера днем около 14 часов 00 минут в 85 отдел полиции Петродворцового района Петербурга обратилась 72-летняя пенсионерка, проживающая на улице Победы в городе Ломоносов с заявлением о том, что в период с 9 августа по 25 сентября 2023 года ей звонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что на её имя оформлены кредиты, и чтобы обезопасить свои денежные средства, необходимо перейти по ссылке, куда потерпевшая ввела свои данные после чего с ее счетов произошло списание 7 916 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По данному факту полицией проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.