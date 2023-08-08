В Петергофе пенсионеркаперевела мошенникам более 2,4 млн рублей

Вчера вечером около 17 часов 50 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 67-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 2 августа 2023 года около 11 часов 00 минут ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, после чего начал убеждать заявительницу, что в отношении нее совершены мошеннические действия, а для сохранности денежных средств просто необходимо открыть новый «безопасный» счет, куда перевести все свои сбережения, а также оформить кредит.

Поверив аферисту, пенсионерка последовала его инструкциям, установила на телефон приложение для международных онлайн-переводов и в период со 2 по 5 августа перевела 2 462 100 рублей на указанные злодеем счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.