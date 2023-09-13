В Петербурге пенсионерка после общения с телефонными мошенниками лишилась более 2,7 млн рублей

Накануне днем около 14 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 4 сентября 2023 года по 8 сентября 2023 года ей на мобильный телефон звонил неизвестный мужчина и сообщал о том, что неизвестные пытались снять денежные средства с ее счетов.

Мошенник убедил пожилую женщину оформить карту одного из банков России, после чего перевести на нее все свои денежные средства.

После этого женщина сообщила позвонившему номер банковской карты и код из смс сообщения. Впоследствии с ее счета было списано 2 784 712 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража).

Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.