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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине пенсионерка перевела мошенникам более 3,1 млн рублей

В Гатчине пенсионерка перевела мошенникам более 3,1 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к задержанию мошенников, обманувших пенсионерку в Гатчине

Вчера днем около 14 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от 57-летней пенсионерки о том, что с 26 мая 2023 года по 31 мая 2023 года ей звонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредиты, и для предотвращения этого злодеяния ей необходимо взять кредиты самой, и перевести их на безопасный счет, который он ей и укажет.
После этого женщина через различные терминалы банков перевела на указанные неизвестным счета 3 172 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район
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