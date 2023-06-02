В Гатчине пенсионерка перевела мошенникам более 3,1 млн рублей

Вчера днем около 14 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от 57-летней пенсионерки о том, что с 26 мая 2023 года по 31 мая 2023 года ей звонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредиты, и для предотвращения этого злодеяния ей необходимо взять кредиты самой, и перевести их на безопасный счет, который он ей и укажет.

После этого женщина через различные терминалы банков перевела на указанные неизвестным счета 3 172 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.