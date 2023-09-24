В Петербурге задержали мужчину, который поджег своего знакомого в ходе пьяной ссоры

16 сентября 2023 года из квартиры дома 84 по улице Седова был госпитализирован находящийся в гостях в состоянии алкогольного опьянения мужчина. У него были диагностированы сильные ожоги. Со слов его собутыльника, 52-летнего хозяина квартиры, травмы были получены в результате взрыва газовой колонки.

Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице.

В результате расследования полицейские установили, что хозяин квартиры лжет.

Выяснилось, что во время пьянки между собутыльниками возник конфликт, в результате хозяин квартиры облил своего оппонента воспламеняющей жидкостью и поджег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.