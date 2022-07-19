В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство

В минувшее воскресенье к полицейским Калининского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в которой сообщалось о том, что около 01 часа ночи с множественными телесными повреждениями самостоятельно обратился 30-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Со слов потерпевшего, возле дома №72 по Гражданскому проспекту в результате ссоры, возникшей на почве длящегося конфликта из-за долговых обязательств, 19-летний знакомый нанес ему несколько ударов ножом. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Вчера днем возле дома №5 по улице Пушкинской в деревне Малое Карлино в Ломоносовском районе Ленинградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.