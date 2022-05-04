В Петербурге случайное знакомство закончилось понажовщиной

Поздним вечером минувшего понедельника, около 23 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга от 46-летнего мужчины поступило сообщение о том, что в квартире дома 6 по пер. Каховского ему нанесли ножевое ранение. Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу, но дверь в квартиру никто не открывал, а из-за нее доносились просьбы о помощи. При содействии сотрудников спасательной службы дверь была вскрыта. В квартире находился потерпевший с ножевым ранением. В тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Там же сотрудники полиции задержали и подозреваемого - 67-летнего хозяина квартиры, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый познакомился с потерпевшим на улице, пригласил его к себе в гости. После совместной пьянке вспыхнула внезапная ссора, в хорде которой хозяин ножом ударил в живот своего гостя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.