ента новостей

17:01
В Петербурге случайное знакомство закончилось понажовщиной
16:55
В Ленобласти на пожаре пострадал пенсионер
15:53
Ляйсан Утяшева: «В Петербурге живут люди с горячим сердцем, хоть сам город считается холодным»
14:48
Российские звезды расскажут о подвигах своих дедов в эфире Пятого канала
14:42
Росреестр по Ленобласти и кредитные организации сокращают сроки электронной регистрации
14:35
В Ленобласти машинист грейдера напал с ножом на водителя
14:27
В Ленобласти обокрали пенсионерку, пока она занималась огородом
14:22
Центр Петербурга «зарос» мусором за праздничные выходные в мае
13:18
На мосту через реку Тихвинка в Ленобласти введут реверсивное движение
12:51
Борису Джонсону предстоит первое серьезное испытание на выборах с тех пор, как его репутация достигла дна
12:01
В Петербурге будут судить мошенников, обвиняемых в хищении сбережений пенсионеров
11:52
По факту ДТП с автомобилем «скорой помощи» в Любани возбуждено уголовное дело
11:42
В Петербурге неизвестный ударил ножом мужчину возле кафе
11:36
В Ленобласти на пожаре пострадал пожилой мужчина
09:54
В Ленобласти женщину сбила электричка
09:24
Более 200 моряков покинули авианосец после многочисленных самоубийств
09:11
Корабельников о действиях Центробанка
08:43
В лидерах по жилищному строительству
08:04
32 тысячи семей получат поддержку
00:30
Сергей Карасёв вышел на первые роли в стартовом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ
21:40
В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину
19:45
Командующий Сомали заявил, что боевики «Аш-Шабааб» атаковали крупную военную базу
16:14
«Поддерживаю»: продюсер Бортко положительно воспринял идею Шугалея о побратимстве Петербурга и Луганска
14:18
Япония и Таиланд договорились о новом оборонном соглашении
14:04
В Ленобласти обнаружен сгореший с водителем автомобиль "Лада Гранта"
12:54
В Петербурге мигранта подозревают в совращении 12-летней девочки
12:47
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют съезд
09:54
Против Запада применили технику айкидо
09:24
Активно обманывали пенсионеров
08:49
Поддержат сельское хозяйство
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге случайное знакомство закончилось понажовщиной

В Петербурге случайное знакомство закончилось понажовщиной

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Полицейские Васильевского острова задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений своего оппоненту

Поздним вечером минувшего понедельника, около 23 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга от 46-летнего мужчины поступило сообщение о том, что в квартире дома 6 по пер. Каховского ему нанесли ножевое ранение. Полицейские  незамедлительно прибыли по указанному адресу, но дверь в квартиру никто не открывал, а из-за нее доносились просьбы о помощи. При содействии сотрудников спасательной службы дверь была вскрыта. В квартире находился потерпевший с ножевым ранением. В тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Там же сотрудники полиции задержали и подозреваемого - 67-летнего хозяина квартиры, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый познакомился с потерпевшим на улице, пригласил его к себе в гости. После совместной пьянке вспыхнула внезапная ссора, в хорде которой хозяин ножом ударил в живот своего гостя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-10-2018, 11:34
В Выборгском районе ссора мужчин в парадной закончилось понажовщиной
Сегодня, 11:42
В Петербурге неизвестный ударил ножом мужчину возле кафе
26-07-2021, 10:14
В Петербурге женщина после удара ножом выпрыгнула с 15 этажа
8-09-2020, 11:39
В Петербурга задержан подозреваемый в хулиганской стрельбе
25-02-2021, 10:45
В Петербурге у мужчины, задержанного с мачете, обнаружили наркоплантацию
19-01-2022, 12:56
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домашнем насилии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 21:40
В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину
0
148
1-05-2022, 12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
0
134
30-04-2022, 18:22
В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"
0
140
28-04-2022, 19:06
На КАД произошло столкновение трех легковых автомобилей
Наверх