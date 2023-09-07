В центре Петербурга конфликте в кафе из-за девушки закончился нокаутом

Вечером минувшей субботы около 17 часов 45 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 7 по Московскому проспекту лежит мужчина без сознания.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что произошёл конфликт в кафе, расположенном в доме 4 по Московскому проспекту между двумя посетителями, 1984 и 1991 годов рождения.

В результате более молодой избил своего оппонента руками и ногами.

Потерпевший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. А драчун скрылся до приезда полиции.

По данному факту Было возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

06 сентября 2023 опергруппой уголовного розыска у дома 9 по Брестскому бульвару подозреваемый задержан.

Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.