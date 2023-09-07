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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга конфликте в кафе из-за девушки закончился нокаутом

В центре Петербурга конфликте в кафе из-за девушки закончился нокаутом

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали, подозреваемого в конфликте в кафе из-за девушки

Вечером минувшей субботы около 17 часов 45 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 7 по Московскому проспекту лежит мужчина без сознания.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что произошёл конфликт в кафе, расположенном в доме 4 по Московскому проспекту между двумя посетителями, 1984 и 1991 годов рождения.
В результате более молодой избил своего оппонента руками и ногами.
Потерпевший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован.  А драчун скрылся до приезда полиции.
По данному факту Было возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
06 сентября 2023 опергруппой уголовного розыска у дома 9 по Брестскому бульвару подозреваемый задержан.
Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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