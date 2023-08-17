В Ленобласти задержали тракториста-агрессора

6 мая 2023 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним бригадой «Скорой помощи" из квартиры в поселке Дубровка, улица Советская дом 25, был доставлен 64-летний хозяин квартиры, с многочисленными травмами, который впоследствии скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

16 августа 2023 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления в Дубровке, в доме 1 по ул. 1-й Пятилетки задержан 43-летний местный житель, работающий трактористом.

Как установили полицейские, 4 мая 2023 года подозреваемый подъехал на тракторе к дому потерпевшего и стал грузить в ковш камни с клумбы, за которой ухаживал пенсионер.

Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

От полученных травм, в том числе головы, потерпевший скончался.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.