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Питерец.ру » Происшествия » В петербурге задержан подозреваемый в разбое

В петербурге задержан подозреваемый в разбое

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Красносельского района задержали подозреваемого в разбое

12 сентября 2023 года около 15 часов 40 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 45-летний местный житель с сообщением о том, что накануне около 19.30 к нему в квартиру, когда он находился дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонил малознакомый, явившийся с неизвестной дамой.
Хозяин открыл, гости его избили и, забрав из квартиры телевизор и мобильный телефон «Редми», удалились в неизвестном направлении.
13.09.2023 года около 11 часов 10 минут возле дома 32 по улице Десантников сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления задержан 33-летний мужчина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 2 п.в УК РФ (грабеж).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район грабеж
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