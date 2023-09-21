В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников

Сегодня утром около 07 часов 10 минут на пересечении Лесного проспекта и Нейшлотского переулка Выборгского района Петербурга произошло столкновение двух автомобилей: служебного автомобиля ДПС и автомобиля «БМВ».

По предварительным данным, двое сотрудников полиции получили травмы и госпитализированы в медицинское упреждение.

Водитель второго автомобиля не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.