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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников

В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП со служебным автомобилем

Сегодня утром около 07 часов 10 минут на пересечении Лесного проспекта и Нейшлотского переулка Выборгского района Петербурга произошло столкновение двух автомобилей: служебного автомобиля ДПС и автомобиля «БМВ».

По предварительным данным, двое сотрудников полиции получили травмы и госпитализированы в медицинское упреждение.
Водитель второго автомобиля не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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