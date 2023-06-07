На КАД произошло массовое ДТП. Погиб один человек, еще двое пострадали

Сегодня около 16 часов 30 минутв экстренные службы поступило сообщение о ДТП на 32-м километре внутреннего кольца КАД. По предварительным данным, столкнулись самосвал с песком, автоцистерна и два легковых автомобиля.

По предварительной информации ГИБДД, два грузовых автомобиля и легковушки столкнулись, двигаясь по внутреннему кольцу, и наехали на металлическую опору над проезжей частью КАД. Автомашины пробили осевое барьерное ограждение и выехали на внешнее кольцо.

В результате ДТП автомобиль «КамАЗ» опрокинулся на бок. Его водитель от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным, травмы средней степени тяжести получили также 41-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они госпитализированы.

Движение по внешнему и внутреннему кольцу на этом участке перекрыто по 3 и 4 полосам.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.