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Питерец.ру » Происшествия » В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате

В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с подростком - самокатчиком

Накануне вечером около 18 часов 50 минут возле дома 3 по проспекту Героев в городе Кириши Ленинградской области 18-летний водитель,  управляя автомобилем «ЛАДА-211440» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пересекавшего на самокате проезжую часть без сопровождения взрослых 12-летнего подростка.    

В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. 

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район ДТП самокаты дети
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