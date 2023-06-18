В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате

Накануне вечером около 18 часов 50 минут возле дома 3 по проспекту Героев в городе Кириши Ленинградской области 18-летний водитель, управляя автомобилем «ЛАДА-211440» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пересекавшего на самокате проезжую часть без сопровождения взрослых 12-летнего подростка.

В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.