В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате

Накануне вечером около 19 часов 15 минут возле дома 7 по Богатырскому проспекту, в Приморском районе Петербурга 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь по дворовому проезду, совершил наезд на 10-летнего мальчика двигавшегося на самокате, без сопровождения родителей.

В результате ДТП подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.