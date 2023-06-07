Накануне вечером около 19 часов 15 минут возле дома 7 по Богатырскому проспекту, в Приморском районе Петербурга 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь по дворовому проезду, совершил наезд на 10-летнего мальчика двигавшегося на самокате, без сопровождения родителей.
В результате ДТП подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием школьника-самокатчика
Накануне вечером около 19 часов 15 минут возле дома 7 по Богатырскому проспекту, в Приморском районе Петербурга 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь по дворовому проезду, совершил наезд на 10-летнего мальчика двигавшегося на самокате, без сопровождения родителей.
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