В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика

Вчера утром около 09 часов 35 минут возле дома 56/1 по Парашютной улице в Приморском районе Петербурга 55-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис» и двигаясь по боковому проезду, совершил наезд на 12-летнего мальчика, который без сопровождения взрослых пересекал нерегулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году 4 раза.

Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.