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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали участников семейной поножовщины

В Невском районе задержали участников семейной поножовщины

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Петербурга задержали участников семейной поножовщины

Накануне днем около 14 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о драке в квартире дома 8 корпус 1 по проспекту Елизарова.
Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы УМВД РФ России по Невскому району в квартире был обнаружен находившийся с колото-резанной раной груди 39-летний жилец - младший сын семейства.
Он был госпитализирован в больницу.
Помимо него в квартире находились 71-летняя мать и 44 -летний старший брат раненого. Оба доставлены в полицию для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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