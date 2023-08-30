В Невском районе задержали участников семейной поножовщины

Накануне днем около 14 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о драке в квартире дома 8 корпус 1 по проспекту Елизарова.

Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы УМВД РФ России по Невскому району в квартире был обнаружен находившийся с колото-резанной раной груди 39-летний жилец - младший сын семейства.

Он был госпитализирован в больницу.

Помимо него в квартире находились 71-летняя мать и 44 -летний старший брат раненого. Оба доставлены в полицию для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.