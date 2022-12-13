В Невском районе задержали 34-летнего мужчину обманувшего пенсионерку

Накануне вечермо около 19 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 87-летней пенсионерки о том, что она только что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 300 тысяч рублей.

Незамедлительно прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы по «горячим следам» на выходе из дома 8 по Клочкову переулку по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний неработающий мужчина.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений.