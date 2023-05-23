Вчера утром около 07 часов 55 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от жительницы города Пушкин о том, что в квартире дома 9 корпус 4 по Гусарской улице ее дочь напала на нее с ножом.
Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы на месте происшествия обнаружена 43-летняя женщина с ножевыми ранениями в области поясницы и головы, которая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.
На месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления, задержана 21-летняя девушка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.
В Пушкине 21-летняя девушка ударила ножом свою мать
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полицейские Пушкинского района задержали подозреваемую в покушении на собственную мать
Вчера утром около 07 часов 55 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от жительницы города Пушкин о том, что в квартире дома 9 корпус 4 по Гусарской улице ее дочь напала на нее с ножом.
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