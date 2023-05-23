В Пушкине 21-летняя девушка ударила ножом свою мать

Вчера утром около 07 часов 55 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от жительницы города Пушкин о том, что в квартире дома 9 корпус 4 по Гусарской улице ее дочь напала на нее с ножом.

Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы на месте происшествия обнаружена 43-летняя женщина с ножевыми ранениями в области поясницы и головы, которая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

На месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления, задержана 21-летняя девушка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.