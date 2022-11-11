В Петербурге задержали школьника, напавшего с ножом на 16-летнего знакомого

Вчера вечером около 21 часа 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга от диспетчера экстренной службы скорой помощи поступило сообщение о том, что в квартире дома 28 корпус 3 по улице Коммуны 16-летний мальчик с ножевым ранением.

Незамедлительно прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы с ножевым ранением левой ноги обнаружен 16-летний молодой человек, который бригадой скорой помощи забран в детскую городскую больницу.

Со слов потерпевшего, 10 ноября около 20 часов 30 минут он находился в гостях в квартире дома 34 по проспекту Косыгина у малознакомого 15-летнего ученика 9 класса, где во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, школьник ударил его ножом в ногу.

В 21 часа 50 минут полицейские в указанной квартире по подозрению в совершенном преступлении в состоянии алкогольного опьянения был задержан 15-летний парень и доставлен в отдел полиции.

Подозреваемый состоит на учете в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.