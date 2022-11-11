ента новостей

14:58
Народный фронт в Петербурге выступил с предложением о создании единой диспетчерской службы для глухих
14:11
На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность
13:01
Фестиваль «Мир пряника»
12:38
В Петербурге для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи
12:25
В Выборгском районе школьник попал под колеса иномарки
12:22
В центре Петербурга автоледи сбила двух 12-летних школьников
12:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
12:12
В Кронштадте задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
12:09
В Петербурге задержали школьника, напавшего с ножом на 16-летнего знакомого
11:15
«Единая Россия» организовала экскурсию в Русский музей для детей участников спецоперации
10:59
В Тихвине пенсионерка лишилась крупной суммы денег поверив в историю про ДТП
10:53
В Приозерске пенсионерка перевела мошенникам 250 тысяч рублей
10:32
По поручению прокурора Ленобласти проведено благоустройство дворовой территории
10:26
В Ленобалсти нетрезвый угонщик врезался в стену продуктового магазина
10:01
В Ленобласти мигрант на иномарке насмерть сбил пешехода
09:55
Европа начала прозревать?
08:58
Вакцинировались от гриппа
08:26
Волонтеры помогут семьям мобилизованных
19:27
В Центральном районе городские службы отрабатывали комплексную уборку от снега
19:18
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали»
19:15
Александр Бельский встретился с ветераном Великой Отечественной войны, отметившей 100-летний юбилей
19:11
Депутаты ЗакС посетили учебный центр для мобилизованных
19:09
В Ленобласти формируют реестр объектов нематериального культурного наследия
19:06
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий
19:05
Завершено обновление покрытия и обустройство тротуаров на подъезде к Выборгу
19:05
Елизаветинская больница в Петербурге нарушает нормы СанПиН
15:02
На КАД произошло смертельное ДТП
14:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе вантового моста и развязки с проспектом Обуховской Обороны ограничат скоростной режим
14:45
С «Амуром» СКА сыграл получше, чем с «Адмиралом», но всё равно проиграл – на этот раз в овертайме
14:41
Александр Ходосок: капитальный ремонт 425-й школы в Кронштадте должен быть завершен в срок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали школьника, напавшего с ножом на 16-летнего знакомого

В Петербурге задержали школьника, напавшего с ножом на 16-летнего знакомого

0
54
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района задержали школьника, напавшего с ножом на 16-летнего знакомого

Вчера вечером около 21 часа 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга от диспетчера экстренной службы скорой помощи поступило сообщение о том, что в квартире дома 28 корпус 3 по улице Коммуны 16-летний мальчик с ножевым ранением.

Незамедлительно прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы с ножевым ранением левой ноги обнаружен 16-летний молодой человек, который бригадой скорой помощи забран в детскую городскую больницу.

Со слов потерпевшего, 10 ноября около 20 часов 30 минут он находился в гостях в квартире дома 34 по проспекту Косыгина у малознакомого 15-летнего ученика 9 класса, где во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, школьник ударил его ножом в ногу.

В 21 часа 50 минут полицейские в указанной квартире по подозрению в совершенном преступлении в состоянии алкогольного опьянения был задержан 15-летний парень и доставлен в отдел полиции.

Подозреваемый состоит на учете в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2022, 10:51
В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину
18-10-2022, 11:55
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве
11-10-2022, 18:33
В Красном Селе бытовая ссора закончилась поножовщиной
4-05-2022, 17:01
В Петербурге случайное знакомство закончилось понажовщиной
26-09-2022, 14:20
В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно
25-01-2022, 11:47
В Петербурге задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
68
Сегодня, 12:25
В Выборгском районе школьник попал под колеса иномарки
0
58
Сегодня, 12:22
В центре Петербурга автоледи сбила двух 12-летних школьников
0
49
Сегодня, 12:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
0
67
Сегодня, 10:26
В Ленобалсти нетрезвый угонщик врезался в стену продуктового магазина
Наверх